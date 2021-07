ASM : Ismail Jakobs à Monaco jusqu'en 2026

Dans : Monaco.

L'AS Monaco a officialisé la signature d'Ismail Jakobs pour les cinq prochaines saisons. La latéral gauche allemand quitte Cologne où il avait été formé.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de l’international espoir allemand Ismail Jakobs, 21 ans (1,83m). Vif et rapide, capable de jouer sur l’ensemble du flanc gauche, le joueur formé au FC Cologne, le club de sa ville natale, s’est engagé pour cinq saisons et est désormais lié avec les Rouge et Blanc jusqu’en juin 2026. « Nous sommes heureux d’accueillir Ismail Jakobs au sein de l’AS Monaco. Ismail a effectué des débuts très prometteurs en Bundesliga, où il était suivi de près. Nous sommes convaincus qu’il trouvera ici toutes les conditions pour poursuivre sa progression, tout en apportant son talent et davantage de compétitivité au groupe de Niko », s'est réjoui Oleg Petrov, Vice-Président-Directeur général de l'AS Monaco. Pour cette opération, on évoque un transfert à hauteur de 6,5 millions d'euros.