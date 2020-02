ASM : Huit mois de suspension pour Gelson Martins ?

Dans : Monaco.

Exclu samedi soir lors du match entre l’AS Monaco et Nîmes pour avoir bousculé Mickaël Lesage, l’attaquant portugais Gelson Martins risque gros.

Selon les informations obtenues par RMC Sport, le cas de Gelson Martins sera bien étudié par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel dès ce jeudi. Et visiblement, il n’y aura pas besoin d’attendre plus longtemps pour connaître la sanction de l’ailier monégasque de 24 ans. En effet, la radio indique que la commission dispose de suffisamment d’éléments pour donner son jugement définitif dès jeudi soir. Si jamais ce n’était pas le cas, alors le dossier sera mis en instruction et le joueur sera suspendu à titre conservatoire.

Par ailleurs, le média indique que la décision qui sera prise par la Commission de discipline de la LFP sera prise sur une base de huit mois de suspensions, la sanction prévue par le barème disciplinaire de la Fédération française de football dans le cas où un joueur bouscule un arbitre suffisamment fort pour le faire reculer ou chuter. Comme prévu, Gelson Martins n’échappera donc pas à une lourde sanction, malgré les excuses publiées par le joueur sur son compte Instagram, sur lequel il regrette son geste envers Mickaël Lesage.