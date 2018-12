ASM : Henry prêt à tenter un incroyable quitte ou double au mercato

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato.

19e de Ligue 1 à la mi-saison et en pleine crise de résultats, l’AS Monaco pourrait tenter un coup très audacieux, mais également très risqué au mercato.

En effet, Tutto Mercato Web affirme en ce milieu de semaine que les dirigeants du club de la Principauté songent à recruter Radja Nainggolan, lequel a été mis à l’écart par l'Inter Milan pour ses nombreux écarts de conduite. Arrivé l’été dernier contre un chèque de près de 40 ME à San Siro, le Belge ne fait déjà plus l’unanimité et se voit pousser dehors par ses dirigeants.

Une aubaine dont souhaiterait profiter les dirigeants monégasques afin de frapper un grand coup en musclant leur entrejeu avec un joueur que Thierry Henry connait parfaitement. Très courtisé en Chine, Radja Nainggolan souhaite rester en Europe. Mais l’Inter a d’ores et déjà prévenu ses concurrents : il faudra payer une indemnité de transfert XXL pour s’offrir celui qui est capable du pire comme du meilleur. Sur le terrain, comme en dehors… Le jeu en vaut-il la chandelle ? Réponse (peut-être) dans les prochaines semaines.