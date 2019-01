ASM : Henry prêt à chiper une nouvelle star à Chelsea cet hiver ?

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Contre toute attente, Monaco s’est attaché les services de Cesc Fabregas cet hiver durant le mercato. Auteur d’une bonne performance contre Marseille dimanche soir, l’Espagnol va énormément apporter au club de la Principauté dans sa mission maintien. Mais Vadim Vasilyev est bien décidé à poursuivre dans ce sens pour renforcer encore son équipe. Et selon les informations obtenues par UOL Esporte, un nouveau joueur de Chelsea figurerait dans le viseur de Thierry Henry. Mais cela concerne désormais la défense centrale.

En effet, l’actuel 19e de Ligue 1 suivrait avec attention la situation de David Luiz, lequel sera en fin de contrat en juin prochain, et qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’écurie de Roman Abramovitch. Elu homme du match ce week-end contre Newcastle, l’ancien du PSG peut d’ores et déjà s’engager avec le club de son choix. Mais pour l’heure, il n’exclut pas de poursuivre à Chelsea… en contrepartie d’une revalorisation salariale que les Blues ne sont pas prêts à lui offrir pour l’instant. Par ailleurs, Benfica est également sur les rangs. Reste à savoir si Monaco fera le forcing, au risque de ralentir la progression du jeune Benoît Badiashile, auteur d’un match plein au Vélodrome et qui enchaîne les bons matchs sous les ordres de Thierry Henry.