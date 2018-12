ASM : Grande braderie à l'ASM, tout le monde peut partir au mercato !

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato.

« On va rester seulement avec les joueurs qui ont envie. Il faut retrouver les blessés et avoir des recrues. Avant ce soir, je pensais qu’on aurait besoin que de deux joueurs. Je me suis certainement trompé. Il en faut plus ». Après la défaite au Stade Louis II contre Guingamp samedi soir, Vadim Vasyliev tirait la sonnette d’alarme à Monaco, en confirmant que le mercato monégasque serait très agité. Dans le sens des arrivées bien évidemment… mais également dans le sens des départs.

Et selon les informations du journal L’Equipe, aucun joueur n’est intransférable aux yeux des dirigeants du club princier à quelques jours du coup d’envoi de ce mercato hivernal. En effet, peu de joueurs auraient apporté satisfaction et ainsi, l’état-major monégasque écoutera attentivement toutes les offres qu’elle reçoit, pour tous les joueurs de l’effectif. En résumé, tout le monde est sur le marché des transferts à l'ASM ! Au rayon des arrivées, les noms de Valère Germain, Cesc Fabregas ou encore Dalbert et Marko Rog ont filtré ces dernières heures…