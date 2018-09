ASM : Filer en douce vers un grand d'Europe, Tielemans y pense

Dans : Monaco, Mercato, Serie A.

Déterminé à faire une grosse saison avec Monaco, Youri Tielemans a pour le moment la confiance de Leonardo Jardim. Mais l’international belge se pose visiblement des questions sur son avenir au point d’avoir été proposé à la Juventus par ses représentants. C’est ce qu’annonce le site italien Calcio Mercato, pour qui l’ancien d’Anderlecht serait tenté de donner un nouveau cap à sa carrière en rejoignant un grand d’Europe.

Pour le moment, le Belge acheté pour 25 ME en 2017, est encore sous contrat jusqu’en juin 2022, et l’AS Monaco n’a aucune intention de le lâcher. Surtout sans garantie de plus-value au bout, puisque malgré ses qualités et son apparition au Mondial, Tielemans n’a pas encore vraiment pris son envol avec le club de la Principauté.