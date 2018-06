ASM : Falcao sacrifié dans un échange XXL à Monaco ?

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Comme tous les ans, le mercato estival promet d’être agité à l’AS Monaco et il y a des chances qu’une partie de l’équipe de Leonardo Jardim soit de nouveau sacrifiée. Parmi les joueurs sur le départ, on y retrouve le capitaine Radamel Falcao, qui n’était même plus titulaire en fin de saison dernière. Auteur de 19 buts en Ligue 1 la saison dernière, l’international colombien est dans le viseur du Milan AC. Mais surveillé par l’UEFA, le club lombard ne sera pas en mesure de faire des folies pour arracher la signature de l’ex-buteur de l’Atlético Madrid.

Ainsi, le site italien Mediaset affirme que les dirigeants lombards envisagent une solution assez inattendue pour recruter Radamel Falcao. En effet, un échange entre André Silva et le buteur de l’ASM est à l’étude. Et ce n’est pas une surprise, c’est le puissant agent Jorge Mendes qui aurait été missionné par le Milan AC pour boucler cet échange XXL. De son côté, Gennaro Gattuso a d’ores et déjà validé le départ d’André Silva, si ce dernier permettait de récupérer l’expérimenté attaquant de Monaco…