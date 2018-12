ASM : Falcao en a marre de jouer avec des réservistes

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato.

Radamel Falcao, attaquant de Monaco, après la nouvelle défaite contre Guingamp en Ligue 1 (0-2) : « Nous avons perdu ce match de la peur, c’est terrible... L'unique chose à faire dans cette situation, c'est de travailler encore plus. On espère que le mois de janvier sera meilleur pour nous. Là, on a encore joué avec des joueurs de l'équipe réserve, on ne peut pas mettre beaucoup de pression sur eux. Donc, je crois que Monaco a tout simplement besoin de joueurs au mercato hivernal ! », a-t-il déclaré sur beIN SPORTS.