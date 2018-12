ASM : Fabregas zappe le PSG pour Monaco, ça devient très sérieux

Dans : Monaco, PSG, Mercato.

Cantonné au banc des remplaçants cette saison, Cesc Fabregas devrait quitter Chelsea dans les prochaines semaines.

Le milieu de 31 ans ne prolongera pas son contrat qui expire en fin d’exercice. Selon les informations de Marca, l’Espagnol négocie même la résiliation de son bail afin d’être libre au mercato hivernal. Une occasion en or pour tous ses prétendants ! Enfin, surtout pour celui qui parviendra à convaincre le joueur passé par Arsenal et le FC Barcelone. D’après certains proches de Fabregas, il s’agira d’un « projet nouveau et européen ».

Autrement dit, le Blue ne rejoindra pas une formation aussi ambitieuse que le Paris Saint-Germain, pourtant intéressé par son profil. Aussi surprenant que cela puisse paraître, son entourage cite essentiellement le nom de l’AS Monaco ! Il faut dire que sur le Rocher, Fabregas serait certain de jouer et de mener la « remontada » des hommes de Thierry Henry, son ex-coéquipier à Arsenal. Pour un joueur lassé de jouer les seconds rôles, mais toujours attaché à son gros salaire, la destination monégasque peut se comprendre…