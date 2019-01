ASM : Fabregas est cramé, Leboeuf tire le signal d'alarme !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Arrivé ce lundi à Monaco, Cesc Fabregas devait rapidement s'engager avec le club de la Principauté où il aura pour mission d'essayer de contribuer au maintien de l'équipe entraînée par Thierry Henry. Si l'annonce de la venue du joueur espagnol a remis un peu de baume au coeur des supporters de l'AS Monaco, les propos de Frank Leboeuf vont les refroidir. Ancien de Chelsea, le champion du monde 1998 affirme que les échos qu'il a sur Cesc Fabregas ne sont pas bons du tout.

Et Frank Leboeuf d'annoncer le pire pour Monaco avec Fabregas. « Je suis un ancien joueur de Chelsea, je connais bien le club. Je sais que Fabregas a été un très grand joueur, mais il ne joue plus. Comme on dit dans le jargon, il semble qu’il soit pas mal frit et que ce soit plutôt le cousin de Fabregas qui va signer à Monaco que le vrai Fabregas champion du monde. Cela a été un immense joueur, mais est-ce que cela va aider Thierry Henry dans sa quête du maintien, je n’en suis même pas sûr car j’ai eu des échos comme quoi Fabregas ce n’est plus top ça. Cela me fait un peu peur, mais le mercato d’hiver c’est toujours difficile. S’il fait une Moutinho bis ça ne va pas aider Monaco à s’en sortir », a expliqué, sur RMC, un Frank Leboeuf déjà très sévère avec le futur joueur monégasque.