ASM : Fabregas arrive ce week-end à Monaco !

La signature de Cesc Fabregas semble désormais imminente puisque ce samedi, Sky Sports UK annonce que le joueur espagnol fera une dernière sortie sous le maillot de Chelsea dans l'après-midi lors du match de Cup entre les Blues et Nottingham prévu à 16h à Stamford Bridge. Cesc Fabregas devrait ensuite rejoindre la Principauté où Thierry Henry a tout fait pour qu'il signe lors de ce mercato. Après Naldo, l'AS Monaco tiendra son deuxième renfort et quel renfort !

BREAKING: Cesc Fabregas expected to make final appearance for @ChelseaFC in today's FA Cup tie against @NFFC, according to Sky sources. #SSN pic.twitter.com/ThzpO0Lx26