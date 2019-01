ASM : Fabregas à Monaco, Henry ne lâchera aucun indice

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Vainqueur du Canet-en-Roussillon lors des 32es de finale de la Coupe de France ce dimanche, Monaco s’est rassuré pour commencer l’année 2019. Malgré ce succès, il devrait y avoir encore beaucoup de bouleversements au mercato pour l’ASM, qui s’est déjà attachée les services du défenseur brésilien Naldo. Ces dernières heures, c’est le nom de Cesc Fabregas qui revient avec insistance, l’international espagnol ayant trouvé un accord de principe avec l’actuel 19e de Ligue 1.

Mais à l’issue du match, Thierry Henry a refusé d’en dire plus, considérant que le milieu de terrain de 31 ans était encore un joueur de Chelsea et qu’il n’avait pas à commenter sa situation. « Personnellement je n'ai pas vu le match de Chelsea. Si Fabregas a fait un tour d'honneur, c'est qu'il le mérite, surtout vu ce qu'il a fait en Angleterre, à Chelsea mais aussi un peu à Arsenal avant. En tout cas, c'est toujours un joueur de Chelsea. Nous, on a dû lutter pour passer en Coupe de France, donc voilà… » a lâché le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, bien mystérieux et qui ne lâchera pas d’indices aussi facilement sur le mercato monégasque.