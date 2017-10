ASM : Fabinho le confirme, Monaco est très mal en point

Dans : Monaco, Ligue des Champions.

Avec un point seulement en deux matchs de Ligue des Champions, l’AS Monaco est en situation délicate avant la réception de Besiktas cette semaine.

Battu par Lyon vendredi, le club de la Principauté devra réagir pour ne pas sombrer et entrevoir une élimination précoce en coupe d’Europe. Sur le site officiel du club, Fabinho est revenu sur les ambitions de l’ASM en Ligue des Champions. Ambitieux, l’international brésilien est néanmoins conscient qu’il sera quasiment impossible de réitérer l’exploit de la saison dernière, à savoir atteindre le dernier carré de la compétition.

« Nous devons toujours viser plus haut même si c'est difficile. La saison dernière a été historique pour l'équipe donc cela va être difficile de refaire le même parcours. Notre premier objectif est d'abord de sortir de cette phase de poule, nous devons nous rassurer après nos deux premiers matchs sans succès. Nous sommes suffisamment armés pour réussir cela. Ensuite nous devons jouer chaque match les uns après les autres en restant calme et, si possible, en ayant un peu de chance sur le tirage au sort. On essayera d'aller le plus loin possible » a lancé le n°2 du club monégasque, bien conscient que la forme actuelle de son équipe ne permet pas de rêver plus grand… pour l’instant.