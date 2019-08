ASM : Comment dit-on clash en russe ? Falcao va apprendre

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Décidé à quitter l'AS Monaco pour rejoindre Galatasaray, Falcao refuse pour l'instant de négocier avec les dirigeants du club de la Principauté, lesquels souhaitent que l'attaquant colombien reste jusqu'à la fin de son contrat en juin 2020, même s'il doit partir libre. Alors que la fin du mercato commence à sérieusement se profiler, du côté de Monaco on hausse petit à petit le ton, et le clash ne semble désormais plus très loin avec Falcao. Ce mercredi, Oleg Petrov a fermement rappelé à El Tigre qu'il avait des droits, mais aussi des devoirs à l'encontre du club de la Principauté.

Et du côté du dirigeant russe, on est prêt à aller au bras de fer, même si bien évidemment on veut prendre des gants avec l'attaquant. « Falcao est un grand joueur avec beaucoup de qualités. Je ne pense pas que la relation puisse se tendre avec Falcao. Il a toujours marqué beaucoup de buts ici. Il a fait de grandes choses à Monaco. C'est un grand professionnel. Il a des ambitions évidemment, il veut jouer la Ligue des champions et on le comprend. Mais de notre côté, on souhaite qu'il reste au club. Il a un contrat et il doit le respecter », prévient Oleg Petrov, histoire de garder une main de fer dans un gant de velours.