ASM : Chicharito, Benatia, Monaco devient fou au mercato

Avec l’arrivée de Leonardo Jardim en cette fin de mois de janvier, l’AS Monaco pourrait connaître le mercato d’hiver le plus fou de son histoire. Le club de la Principauté a déjà fait venir Cesc Fabregas, Fodé Ballo-Touré, William Vainqueur et Naldo. Dans les prochaines heures, Gelson Martins (Atlético Madrid) et Carlos Vinicius (Naples) sont attendus. Et ce n’est pas fini. En effet, l’ASM s’est positionné tout récemment sur le dossier Medhi Benatia, qui a refusé de prolonger à la Juventus Turin, a repoussé des offres venues d’Allemagne et d’Angleterre, et se prépare à rejoindre un club du championnat qatari. Mais selon Yahoo Sport, le club de la Principauté envisage de faire une offre folle au Marocain, pour le convaincre de venir renforcer une défense centrale en grande difficulté.

Un pari un peu déraisonné qui n’est pas le seul effectué par les dirigeants. Marca affirme de son côté que Monaco envisage de mettre 12 ME sur la table pour faire signer Chicharito Hernandez, l’attaquant de West Ham. Le Mexicain est courtisé par Valence, qui vient d’offrir 8 ME, ce que le club londonien a refusé. L’ancien de Manchester United représenterait une recrue d’expérience pour l’ASM, et confirmerait la volonté des dirigeants de mettre un terme à l’accumulation de jeunes joueurs à fort potentiel, système qui a touché ses limites cette saison.