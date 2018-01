ASM : Ça bouge à l’OL et l’OM, Damien Degorre alerte Monaco

Dans : Monaco, OL, OM, Ligue 1.

Malmenée par l’OGC Nice à Louis-II mardi en championnat, l’AS Monaco a arraché le point du match nul (2-2) dans le temps additionnel grâce à Radamel Falcao.

Soulagé, le club de la Principauté réalise tout de même une mauvaise affaire. Car un peu plus tôt dans la soirée, l’Olympique de Marseillais battait Strasbourg (2-0) et lui chipait la deuxième place au classement. En attendant le résultat de l’Olympique Lyonnais, qui pourrait également lui passer devant en cas de succès à Guingamp ce mercredi soir. De quoi rendre Damien Degorre pessimiste.

« Je suis inquiet pour Monaco, j'en viens à penser qu'ils ne seront pas sur le podium à la fin de la saison, a commenté le journaliste de L’Equipe. Dans le jeu, je ne suis vraiment pas séduit. Effectivement il y a un bon match contre Nice en Coupe de la Ligue (victoire 1-2) mais Monaco ne me plaît pas cette saison. Je ne vois pas de progrès. Diakhaby, Rony Lopes, Ghezzal, Jovetic... C'est trop dépendant de la forme de Lemar, Falcao et de Fabinho qui revient un peu plus en forme. Que ce soit Marseille ou Lyon, il y a un fil rouge, une continuité, une progression. A Monaco, je n'en vois pas. » En effet, le champion de France manque cruellement de régularité cette saison.