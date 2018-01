ASM : C’est nouveau, Monaco a un prix en tête pour vendre Lemar

Dans : Monaco, Mercato.

Confronté à un énorme exil l’été dernier, l’AS Monaco l’a payé en Ligue des Champions avec une élimination dès le premier tour.

Cet hiver, les dirigeants pensaient être tranquilles mais plusieurs clubs anglais se placent pour recruter Thomas Lemar. Liverpool a connu une grosse rentrée d’argent avec la vente de Coutinho, et Arsenal pourrait connaître le même sort en cas de départ d’Alexis Sanchez. Résultat, une offre copieuse devrait bien tomber pour recruter l’international français, et Leonardo Jardim en est bien conscient. Alors que ses dirigeants répètent que le joueur n’est pas à vendre, l’entraineur portugais ouvre la porte en reconnaissant qu’il y a certains montants auxquels il sera impossible de dire non.

« Vous connaissez bien la folie du mercato... Un club comme Monaco ne peut pas dire non. Les chiffres sont importants. On peut dire non aujourd’hui et avoir demain une offre à laquelle on ne peut pas dire non. Moi je veux garder Lemar, je veux l’avoir pour 10 ans si je reste 10 ans », a expliqué Leonardo Jardim en conférence de presse. Reste à savoir à combien correspond ce montant face auquel l’AS Monaco craquera. Nul doute que les clubs anglais vont tenter de se faire un avis en ce mois de janvier.