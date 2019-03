ASM : C'est la faute du soleil, Jardim repart en guerre

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de l'AS Monaco, après la défaite contre Caen (0-1) : « On n'a pas été capables de faire des choses différentes pour gagner le match. Je pense que le rythme de jeu de la première période a été très bas. Il y avait beaucoup de soleil. On n'a pas provoqué l'adversaire pour prendre l'avantage. Mais Caen a gagné en faisant un bon match. L'équipe a bien fermé le jeu. Le gardien est là pour faire les arrêts. On n'a pas été capables de marquer. On a perdu trois points. On n'a pas été capables de débuter à notre niveau, d'être dynamiques. Dans le foot, jouer pendant une mi-temps ne suffit pas. Parfois, le message passe. Parfois, il ne passe pas. Je dis toutes les semaines la même chose : on continue la guerre du maintien. Rien n'est fait. On a sept points d'avance. Ce n'est rien ! On a besoin de continuer à jouer concentré, à dépasser nos limites, par respect pour le football, par respect pour le club et par respect pour notre travail. On ne l'a pas fait durant 45 minutes. Cette défaite est peut-être un message fort pour nous, afin de faire plus et mieux ».