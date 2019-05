ASM : Attention danger, Jardim relance l'opération maintien !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, coach de Monaco, après la défaite contre l’ASSE (2-3) : « Le match n’a pas basculé uniquement sur le CSC de Ballo-Touré. Nous avons eu des opportunités pour se mettre à l’abri quelques minutes plus tôt. Saint-Etienne est une équipe qui a beaucoup de qualité dans l’entrejeu. Ça a été plus difficile en seconde période face à leurs individualités. La première période était disputée car Saint-Etienne joue l’Europe et nous le maintien. Nous avions chacun nos objectifs en tête. C’est difficile car nous avions l’opportunité de mettre fin au suspense dans cette rencontre, mais nous avons relancé notre adversaire. C’est le football, désormais nous devons penser aux points à prendre lors des prochaines rencontres pour sauver notre peau en L1 ».