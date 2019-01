ASM : Après Fabregas, le gros coup Sakho au mercato ?

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato, Premier League.

Comme révélé mardi dans la soirée, Monaco est proche de boucler l’arrivée de Cesc Fabregas durant le mercato hivernal. Un renfort validé par Thierry Henry, lequel a également demandé à ses dirigeants la venue d’un défenseur central d’expérience. Un profil qui colle avec celui de Mamadou Sakho, qui est très apprécié par l’état-major de l’ASM selon les informations obtenues par le journal L’Equipe.

« Monaco est prêt à dépenser une belle indemnité de transfert pour Mamadou Sakho (28 ans). Vasilyev s’est personnellement investi dans ce dossier amorcé il y a seulement quelques jours, et l’identité de la cible a été validée par Thierry Henry, soucieux d’apporter une plus-value en défense centrale » peut-on lire dans les colonnes du quotidien. Reste que Mamadou Sakho est très bien payé à Crystal Palace, qui l’a relancé après des mois de galères à Liverpool. Et il n’est pas certain que l’international français ait la volonté de partir en plein mois de janvier, alors qu’il est absolument indiscutable chez les Eagles. A moins que l'ASM se montre très persuasive...