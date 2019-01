ASM : Fabregas, le coup XXL du mercato est pour Monaco !

Dans : Monaco, Mercato, PSG.

Le premier gros transfert de l’hiver est bien parti pour avoir lieu dans le championnat de France.

Suivi par le Paris Saint-Germain, Cesc Fabregas est prêt à faire le grand saut pour signer à… l’AS Monaco. Le milieu de terrain espagnol souhaite retrouver son ancien coéquipier d’Arsenal Thierry Henry, et L’Equipe affirme que le champion du monde 2010 devrait boucler les contours de son arrivée sur le Rocher après le prochain week-end. Quelques points restent à boucler dans ce dossier, mais le quotidien sportif est formel sur l’accord trouvé sur le principe pour ce transfert d’un joueur à qui il reste six mois de contrat à Chelsea.

Le milieu offensif de 31 ans apportera sa science du jeu et son expérience à une équipe monégasque en chute libre en cette première partie de saison, et qui a bien besoin d’éléments capables de conserver le ballon. Ce serait en tout cas un très beau cadeau et une grosse marque de confiance des dirigeants à leur nouvel entraineur, qui a souvent du se passer de plus de 10 joueurs en raison d’une incroyable cascade de blessures à l’ASM ces dernières semaines.