ASM : Alors, Monaco est toujours aussi nul demande Vasyliev ?

La saison est encore loin d’être terminée, mais depuis quelques semaines déjà, une lutte à trois se dessine pour le podium, loin derrière le PSG.

Tout semble encore jouable entre Monaco, Marseille et Lyon, puisque chaque club a eu sa période. En début de saison, l’OM semblait à la rue alors que l’ASM paraissait être le seul capable de suivre le rythme du PSG. Depuis l’OL est revenu avant de craquer, tandis que Monaco a failli être décroché. Mais avec une victoire face à Lyon et un succès spectaculaire à Angers, le champion de France démontre qu’il faut toujours compter sur lui, et cela fait particulièrement la fierté de Vadim Vasyliev, qui rigole de ceux qui ont enterré Monaco un peu trop vite.

« J’ai toujours cru en cette équipe. Le groupe est fort. Si on écoutait les commentaires il y a deux semaines, on n’était pas si fort et maintenant on l’est. La vérité, c’est qu’on a juste repris la confiance. Chaque équipe a ses moments plus difficiles. On en a eu, mais “Monaco is back”. La lutte sera acharnée jusqu’au bout avec Marseille et Lyon. Nous voulons tous la 2e place et nous sommes tous crédibles pour l’obtenir. C’est bien pour le football français. C’est un régal pour les amoureux du foot », a livré le dirigeant russe, qui n’ignore pas que son équipe a pour le moment son destins en mains, sans compter le fait que Monaco n’a plus de Coupe d’Europe à jouer cette saison.