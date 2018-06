ASM : Accord trouvé pour le transfert de Sidibé à l'Atletico Madrid ?

Dans : Monaco, Mercato, Liga, Equipe de France, Mondial 2018.

Pas au mieux du côté de l'équipe de France, Djibril Sidibé se rapprocherait en tout cas d'un départ de l'AS Monaco durant ce mercato estival.

Djibril Sidibé participera bien à la Coupe du Monde 2018. Touché au genou et absent des entraînements des Bleus en début de semaine, le latéral droit a bel et bien intégré la liste définitive de Didier Deschamps pour le Mondial russe, alors que son éviction était envisagée à quelques jours du premier match face à l'Australie. Mais avant l'entrée en lice de la France, qu'il pourrait vivre sur le banc de touche, sachant qu'il n'a réintégré le groupe que mercredi, le joueur de Monaco pourrait boucler son transfert.

Courtisé par de grands clubs européens durant ce mercato d'été, le défenseur de 25 ans est effectivement tout proche de rejoindre l'Atletico Madrid. Selon le journal AS, « un accord de principe aurait été trouvé entre Sidibé et le club madrilène » sur la base d'une transaction de 25 millions d’euros. Une potentielle bonne nouvelle pour Sidibé et l'ASM, mais aussi et surtout pour les Colchoneros. Puisqu'après avoir plus ou moins validé l'arrivée Thomas Lemar, un autre Monégasque, tout en ayant l'assurance de garder Antoine Griezmann dans son prochain effectif, le vainqueur de l'Europa League serait donc en passe de recruter l'un des meilleurs défenseurs droits d'Europe.