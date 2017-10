ASM : A force de bricoler, Jardim a trouvé le successeur de Mbappé

Dans : Monaco, Ligue 1.

Souvent utilisé au poste d’ailier gauche à la Lazio, Keita Baldé a joué à la pointe de l’attaque de l’AS Monaco samedi au côté de Radamel Falcao à l’occasion du match contre Caen (2-0) au Stade Louis II. Rapide et technique, l’international sénégalais pourrait être amené à évoluer à ce poste plus longtemps que prévu. Son entente avec Radamel Falcao est en tout cas prometteuse. Alors l’ASM tient-elle enfin le remplaçant de Kylian Mbappé ? Il est trop tôt pour le dire. Et ne comptez pas sur le principal intéressé pour s’enflammer, même s’il apprécie d’évoluer avec le Colombien devant.

« C'est très important pour moi de marquer mais le plus important reste la victoire. Nous avions confiance en nous et nous avons fait de bonnes choses. On ne regarde que nos résultats et nous prenons les matches les uns après les autres. J'ai une bonne connexion avec Falcao comme avec tous mes coéquipiers. C'est un plaisir de jouer avec lui » a expliqué la recrue monégasque. Avec la blessure de Stevan Jovetic, Keita Baldé a clairement l’occasion de s’imposer comme une évidence en attaque dans le 4-4-2 de Leonardo Jardim. Il a toutes les cartes en main, à lui de ne pas en faire n’importe quoi…