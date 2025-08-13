Akliouche, un prétendant de luxe tente sa chance

Dans : Monaco.

Par Quentin Mallet

Manchester City a ajouté Maghnes Akliouche dans une liste restreinte de recrues potentielles pour cet été. Le phénomène de l'AS Monaco représente une opportunité moins coûteuse que Rodrygo.

L'été s'emballe pour Manchester City. Rapidement, les dirigeants cityzens ont pris les devants en amont de la Coupe du monde des clubs et ont profité de la fenêtre exceptionnelle ouverte entre le 1er et le 10 juin pour enregistrer les arrivées de Rayan Cherki, Rayan Aït-Nouri et Tijjani Reijnders. Un joli trident de joueurs techniques qui pourrait bien être épaulé par une nouvelle arrivée dans le secteur offensif. Récemment, les rumeurs faisaient état d'un intérêt des Skyblues pour Rodrygo, alors que le Brésilien ne sera pas retenu par le Real Madrid en cas d'offre satisfaisante. Par satisfaisante, comprenez plus de 100 millions d'euros. Une somme colossale qui pousse Manchester City à réfléchir… et à profiter d'opportunités plus intéressantes, comme Maghnes Akliouche.

L'AS Monaco se frotte les mains pour Maghnes Akliouche

🚨🔵 EXCL | Manchester City have added Maghnes #Akliouche to their shortlist for this summer transfer window!



The 23 y/o remains the dream target for Bayer 04 Leverkusen as a new high-class winger.



With #MCFC now a new competitor, especially since Akliouche would be cheaper… pic.twitter.com/TL6YyLxRJV — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 13, 2025

L'ailier droit gaucher de l'AS Monaco génère de plus en plus d'engouement à l'approche de la fin du mercato estival 2025. Manchester City ne fait pas exception. Selon les informations de Florian Plettenberg, Maghnes Akliouche fait désormais partie d'une liste restreinte de recrues potentielles des Skyblues pour cet été. Ces derniers le considèrent comme une cible bien plus intéressante que Rodrygo, eu égard de son potentiel encore à exploiter et de son prix moins élevé que celui du Brésilien. Toutefois, la formation anglaise n'est pas seule sur le dossier, loin de là.

Le journaliste de Sky Germany ajoute que Maghnes Akliouche est toujours la priorité absolue du Bayer Leverkusen pour le poste d'ailier droit. Considérant les récentes rumeurs faisant part d'une prise de renseignements de l'Inter Milan, ainsi que la présence du PSG en embuscade, l'AS Monaco peut se frotter les mains. Car même si le club du Rocher aimerait le conserver au moins une saison de plus, il ne dira pas non à une importante rentrée d'argent en cas de vente.