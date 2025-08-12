Monaco reçoit 60 ME pour Akliouche, ce n'est pas le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Monaco pourrait perdre Maghnes Akliouche lors de ce marché des transferts estival. Le crack tricolore a une belle touche en Serie A.

L'AS Monaco affichera des ambitions fortes la saison prochaine. Le club de la Principauté évoluera notamment en Ligue des champions. La direction monégasque a déjà fait fort en recrutant des joueurs comme Ansu Fati, Paul Pogba ou encore Eric Dier. Monaco souhaitera encore se renforcer, d'autant que certains joueurs à la forte valeur marchande pourraient prochainement partir. C'est le cas de Maghnes Akliouche, qui plait beaucoup au PSG mais aussi à un club italien, à savoir l'Inter...

Akliouche vers un départ à l'Inter ?

Selon les informations du compte Abdel Hamed, le club lombard est en effet disposé à offrir 60 millions pour s'attacher les services du joueur de 23 ans. L'Inter aurait même débuté les discussions avec l'AS Monaco pour boucler rapidement un deal. Reste à savoir si le PSG bougera également sur ce dossier, alors qu'il se dit que Luis Campos est un grand fan de son profil. Mais compte tenu des forces offensives déjà présentes chez les champions d'Europe, Akliouche pourrait bien passer sous le nez des Parisiens. L'Inter a flairé le bon coup et le challenge semble beaucoup plaire au milieu de terrain monégasque. En Serie A, Akliouche pourrait continuer sa progression au plus haut niveau et évoluer dans un club qui aspire à remporter tous les trophées. Une bonne chose en vue d'une éventuelle sélection avec l'équipe de France avant la Coupe du monde 2026 qui pointe le bout de son nez. A noter que le joueur né à Tremblay-en-France a récemment planté un but contre l'Inter. C'était vendredi dernier en match amical lors de la défaite 2 buts à 1 du club de Ligue 1.