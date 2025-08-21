Akliouche à Tottenham, un plan terrible pour Monaco

Dans : Monaco.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Monaco pourrait encore perdre des gros joueurs cet été lors du marché des transferts. C'est le cas de Eliesse Ben Seghir et Maghnes Akliouche.

L'AS Monaco a des objectifs élevés cette saison, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Le club de la Principauté n'a pas encore terminé ses emplettes sur le marché des transferts mais va également devoir faire attention à ne pas perdre des éléments importants. Eliesse Ben Seghir et Maghnes Akliouche sont des joueurs très courtisés. Si Monaco ne dira pas non à une vente du premier cité, c'est différent concernant le second. Mais le mercato a ses raisons que la raison ignore et Monaco pourrait bien finir par perdre Akliouche. Surtout au vu des clubs intéressés, qui ont une énorme puissance financière.

Akliouche vers un départ en Premier League ?

D'après les informations de Team Talk, Tottenham fait notamment du crack français l'une de ses priorités de cette fin de marché des transferts. Akliouche est le plan B de Savinho, qui est pour le moment retenu par Manchester City et qui ne devrait pas rejoindre Londres. Le média croit savoir que si officiellement, le club de la Principauté évalue son joueur entre 70 et 80 millions d'euros, une offre de 55 millions d'euros suffirait à faire craquer Monaco, surtout si elle arrive dans les dernières heures du mercato. Tottenham pourrait prochainement contacter l'AS Monaco pour démarrer les négocations. Il faudra aussi convaincre le joueur né à Tremblay-en-France de signer. Et ça ne sera pas facile. Akliouche se sent bien à Monaco et pourrait attendre encore quelques mois avant de rejoindre un club plus huppé. On sait le Paris Saint-Germain intéressé de longue date par son profil. Le club de la capitale pourrait passer à l'action en cas de départ de Lee Kang-In.