55 ME pour Akliouche, le PSG se fait doubler

Dans : Monaco.

Par Quentin Mallet

L'avenir de Maghnes Akliouche à l'AS Monaco s'écrit de plus en plus en pointillés. Un cador de Premier League a décidé de passer à l'action via une offre lucrative pour s'offrir le joueur de 23 ans.

Dans l'idéal, l'AS Monaco aimerait ne pas perdre Maghnes Akliouche. Après s'être qualifié pour la prochaine Ligue des champions en fin de saison dernière, les Monégasques ont changé leur politique sportive en privilégiant le maintien au club de leurs meilleurs joueurs. Même ceux qui pourraient rapporter le plus d'argent, à l'heure où le football français traverse une crise importante. C'est notamment le cas du milieu offensif gaucher de 23 ans, lequel sort d'une saison réussie sur le plan individuel (7 buts, 12 passes décisives). Des performances qui lui ont permis de taper dans l'œil d'un certain nombre de cadors européens, dont le PSG. A l'approche de la fermeture du mercato estival, les prétendants s'emballent, alors que Tottenham est prêt à passer à l'action. Trop d'argent en jeu pour que Monaco refuse ?

Akliouche, direction la Premier League ?

L'AS Monaco pourrait bien finir par perdre Maghnes Akliouche avant la fin de l'été. Selon les informations de The Independant, Tottenham réfléchit sérieusement à faire une offre au club de la Principauté pour l'international Espoirs français. Les Spurs sont à la recherche d'un ailier gaucher, capable d'évoluer sur le flanc droit de l'attaque, et avaient ciblé Savinho. Mais Manchester City demande 80 millions d'euros pour le laisser partir. Une somme jugée trop importante pour les Spurs qui se tournent désormais vers le talent monégasque. Le quotidien britannique affirme que Monaco attend au moins 55 millions d'euros pour entamer des négociations. Une somme bien inférieure aux exigences cityzens pour Savinho.

Buteur face au Havre (3-1) lors de la première journée de la saison de Ligue 1, Maghnes Akliouche continue de marquer des points auprès de ses prétendants. Et à en croire ce dernier rapport, le PSG va devoir vite réagir s'il tient vraiment à s'offrir l'un des joyaux du championnat de France.





