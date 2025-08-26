16 ans, 2 ME, Monaco poursuit son mercato

Dans : Monaco.

Par Quentin Mallet

Toujours à la recherche de jeunes talents à faire éclore depuis son centre de formation, l'AS Monaco a mis la main sur la pépite belge Matthias Wamu Oyatambwe (16 ans). Il va prochainement s'engager en provenance de Genk.

Depuis plusieurs années, l'AS Monaco s'est bâtie une solide réputation de club misant sur les grands espoirs du football. Si l'effectif est logiquement constitué de quelques joueurs d'expérience, le septième plus jeune effectif de Ligue 1 a aussi et surtout en son sein des pépites à fort potentiel. Grâce à des infrastructures et un staff de qualité à tous les étages, le club de la Principauté n'a pas peur d'investir dans le recrutement de jeunes joueurs pour les faire émerger au haut niveau. L'objectif est d'abord sportif puisque si ces talents explosent, c'est que l'équipe tourne bien. Il est aussi économique puisque les Monégasques recrutent à bas prix pour revendre plus cher. C'est dans ces deux optiques que va faire son arrivée Matthias Wamu Oyatambwe.

L'AS Monaco bat la concurrence pour un U17 belge

L'international belge U17 est sur le point de s'engager avec l'AS Monaco, indique Le Parisien ce mardi 26 août. Le milieu défensif de 16 ans a déjà participé à plusieurs matchs avec l'équipe réserve de Genk depuis la saison dernière et compte déjà une titularisation depuis le début de la saison. Une équipe dans laquelle se trouvent des joueurs âgés de 23 ans ou moins. Surclassée, la pépite belge attisait de très nombreuses convoitises sur le marché des transferts. Mais c'est finalement le club de la Principauté qui est venu à bout de l'opération.

Le média francilien ajoute que l'AS Monaco va débourser près de 2 millions d'euros pour se l'offrir. Dans un premier temps, Matthias Wamu Oyatambwe évoluera avec le Groupe Elite de l'ASM avant d'intégrer, si les circonstances le lui permettent, l'équipe première dans les mois à venir.