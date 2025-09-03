Metz recrute un ancien de l’AC Milan (off)

Dans : Metz.

Par Corentin Facy

Le FC Metz a officialisé ce mercredi la signature de Fodé Ballo-Touré, ancien latéral gauche du LOSC et de l’AC Milan.

« Le FC Metz compte un nouvel élément dans ses rangs. Ce mercredi, les Grenats ont trouvé un accord avec Fodé Ballo-Touré. Libre depuis l’été dernier, le défenseur s’est engagé une saison plus une en option. Il est donc lié au club à la Croix de Lorraine jusqu’en juin 2026. International sénégalais (16 sélections) et vainqueur de la CAN aux côtés d’Habib Diallo en 2021, Fodé Ballo-Touré arrive en Moselle avec l’ambition de retrouver du temps et ainsi aider le FC Metz à atteindre ses objectifs en Ligue 1 McDonald’s » détaille le club messin sur son site officiel.