Metz : Hantz commence à baisser les bras

Dans : Metz, Ligue 1.

Frédéric Hantz, entraîneur de Metz, après la défaite contre Amiens (0-2) : « C'est une énorme déception. Tout le monde est déçu. Moi, je m'en veux de ne pas avoir convaincu les joueurs de leurs qualités. On a manqué de confiance. Jusqu'à Noël, il faut que l'on soit concentré sur le travail. On fera un bilan à ce moment-là. On avait fait un bon match nul à Toulouse à dix. On avait la volonté d'amener du monde devant. Cela aurait pu être efficace, mais on n'a pas mis nos occasions au fond ».