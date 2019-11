Metz : Gros excès de vitesse et grave blessure pour Manuel Cabit

Dans : Metz.

Le FC Metz a annoncé lundi en début d’après-midi que deux de ses joueurs, Kévin N'Doram et Manuel Cabit, avaient été victimes d’un accident de la route dimanche et que l’arrière gauche messin souffrait d’une grave blessure. Selon l’Agence France, c’est Kévin N'Doram qui était au volant sur l’A4 entre Reims et Paris, et que l’accident, qui n’a impliqué aucune autre voiture, s’est produit alors que le véhicule du footballeur roulait entre 180 et 200km/h. L’AFP précise que Manuel Cabit souffre actuellement d’une « insensibilité des membres inférieurs », ce qui laisse évidemment présager de très mauvaise nouvelles, mais son pronostic vital n'est heureusement pas engagé, la preuve le joueur a communiqué dans la soirée via son compte Twitter. De son côté, Kévin N'Doram est lui indemne, mais il a été mis au repos par le FC Metz compte tenu des conséquences psychologiques de cet accident.