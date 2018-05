L1 : Le FC Metz et Frédéric Hantz divorcent à l'amiable

Dans : Metz, Ligue 1.

Nommé entraîneur du FC Metz en octobre 2017 à la place de Philippe Hinschberger, Frédéric Hantz quittera le club lorrain après le dernier match de la saison annonce ce mercredi après-midi dans un communiqué le club messin. « Frédéric Hantz et Bernard Serin ont décidé ce jour et d’un commun accord, après des échanges réguliers tenus depuis plusieurs semaines, qu’ils mettraient un terme anticipé à leur collaboration, et ce à l’issue de cette saison 2017-2018, après le dernier match FC Metz – Girondins de Bordeaux. L’entraîneur adjoint Arnaud Cormier quitte également le club », précise le FC Metz. Frédéric Hantz avait initialement un contrat jusqu'en juin 2019, mais la descente en L2 du club de Bernard Serin a forcément incité les deux parties à la réflexion.