FCM : Metz veut défier les stats qui l'envoient en L2

Dans : Metz, Ligue 1.

Frédéric Hantz (entraîneur du FC Metz après le point pris à Dijon): « C’est un bon point, même si je pense que nous méritions de gagner. Nous voulions mettre la pression sur Dijon, mais nous avons été punis très tôt avec ce but rapidement encaissé. Nous aurions dû obtenir un penalty en première période. L’équipe a connu un creux en milieu de seconde période, à cause de différents changements. Mais nous n’avons jamais renoncé et en deux minutes, Nolan Roux égalise et a l’occasion de marquer un second but. On se battra jusqu’au bout. L’équipe progresse, je pense qu’elle a le niveau pour la Ligue 1. Nous n’avons que douze points, mais on est dans une bonne dynamique. »