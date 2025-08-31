Zhegrova trahit l'OM et file à la Juventus ‍!

Dans : OM.

C'est un renversement de situation comme la fin d'un mercato peut en produire parfois. Alors que l'OM adressait une offre à Lille pour Edon Zhegrova, ce dernier donnait son accord à la Juventus. Le club italien a déjà convaincu le LOSC.

Fabrizio Romano a jeté un froid polaire du côté de Marseille. Ce dimanche, et quelques minutes après l'annonce d'une premier proposition de l'OM envoyée à Lille, le spécialiste mondial du mercato a révélé que le LOSC et la Juventus avaient trouvé un accord verbal pour le transfert d'Ezon Zhegrova vers le club turinois. De plus, l'attaquant international kosovar, qui avait déjà négocié avec l'OM, a finalisé la totalité des détails de son futur contrat avec la Juve. Le joueur devrait partir vers le Piémont dans les prochaines heures, la Juventus attendant le feu vert de la Liga pour finaliser le transfert de Nico Gonzalez à l'Atlético. En effet, la Liga doit encore autoriser le club espagnol à inscrire le milieu de la Juventus pour que le deal soit officiel.

De Zerbi avait parlé avec Zhegrova

Pour Roberto De Zerbi, qui s'était personnellement entretenu avec Edon Zhegrova, et avait validé la venue de l'international kosovar de Lille, c'est forcément un coup dur. Cependant, on peut faire confiance à Pablo Longoria et Medhi Benatia pour proposer plusieurs joueurs à l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille, afin que De Zerbi soit content. A moins que finalement Nico Gonzalez ne puisse pas être transféré en Espagne, ce qui ferait capoter l'accord entre Lille et la Juventus, Edon Zhegrova ne sera donc pas un joueur de l'OM et s'apprête à quitter la Ligue 1.