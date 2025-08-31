L'OM fait une première offre pour Zhegrova

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Olivier Létang avait indiqué que l'OM n'avait pas fait d'offre pour Edon Zhegrova, et c'était vrai. Mais à 24h de la fin du mercato, le club phocéen vient de dégainer une proposition pour l'attaquant kosovar du LOSC.

« J’ai donné ma parole à Edon Zhegrova que s’il y avait une proposition intéressante d’un club, il avait un bon de sortie. Il a beaucoup donné pour Lille et il lui reste onze mois de contrat. Si tout le monde s’y retrouve, je n’ai pas l’intention de le bloquer ». Samedi, le président du LOSC avait été clair au sujet de son joueur, Olivier Létang affirmant que l'OM n'avait rien propose à Lille pour s'attacher les services de Zhegrova. Mais, ce dimanche après-midi, Footmercato révèle que ces dernières heures, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont adressé une première offre au club nordiste afin de convaincre le LOSC de laisser partir l'attaquant international kosovar vers l'OM.

Zhegrova prêt à quitter Lille de toute urgence

Le média spécialisé ne précise pas le montant de cette offre initiale, et ne sait encore si le patron de Lille a accepté cette demande. Une offre qui intervient en plus au moment où l'on a appris que la Juventus avait également bougé ces dernières heures concernant Edon Zhegrova. Ce dernier peut, lui, attendre tranquillement la fin du mercato, puisque ses agents ont déjà négocié les détails de son futur contrat, que ce soit avec l'Olympique de Marseille ou avec la Juventus.