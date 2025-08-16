L'OM menacé par son pire ennemi pour Zhegrova

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un joueur offensif supplémentaire d’ici la fin du mercato, l’OM courtise Edon Zhegrova. Mais dans le dossier de l’attaquant lillois, le club phocéen se retrouve encore aux prises avec la Juventus.

Les recrutements de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Igor Paixao ne suffisent pas. L’OM souhaite encore recruter un élément offensif d’ici la fin du mercato et la direction olympienne a identifié sa cible en la personne d’Edon Zhegrova. L’ailier droit en fin de contrat avec Lille plaît à Roberto De Zerbi et son profil a été validé par Pablo Longoria ainsi que Mehdi Benatia. Des discussions sont en cours entre Marseille et le LOSC pour tenter de trouver un accord alors que les Dogues réclament entre 15 et 20 millions d’euros pour l’international kosovar.

A en croire les informations de Gianluigi Longari, les négociations se sont poursuivies ce week-end entre les dirigeants de l’OM et ceux de Lille pour avancer dans ce dossier, preuve que Marseille est toujours aussi déterminé à l’idée de recruter Edon Zhegrova. Mais selon le journaliste de TV Dello Sport, un autre grand club européen est très attentif au dossier de l’ailier droit de 26 ans. Il s’agit de la Juventus Turin, grand rival de l’OM lors de ce mercato estival après avoir été lié au club phocéen sur les dossiers Balerdi, Weah ou plus récemment Hojbjerg et O’Riley.

La Juve se penche sur Zhegrova

Le média transalpin révèle que le club turinois est venu aux renseignements sur la situation d’Edon Zhegrova et ne s’interdit pas une offre surprise en fin de mercato, en fonction des opportunités et des départs au sein de l’effectif d’Igor Tudor lors des quinze derniers jours de ce marché des transferts. Une menace à prendre au sérieux pour Marseille, qui a tout intérêt à accélérer pour ne pas se faire griller la politesse dans l’épineux dossier Edon Zhegrova. Mais avant de passer la seconde, Pablo Longoria et Medhi Benatia aimeraient boucler au moins un départ dans le secteur offensif. Les noms qui reviennent avec le plus d’insistance pour un éventuel transfert loin de l’OM sont ceux d’Amine Harit mais surtout de Jonathan Rowe, dans l’oeil du cyclone et de certains de ses coéquipiers après la défaite à Rennes vendredi soir (1-0).