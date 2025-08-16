Coup de chaud à l'OM, les cadres désignent le coupable

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM est tombé de très haut vendredi à Rennes en s’inclinant malgré une supériorité numérique pendant une heure. Les murs ont tremblé dans le vestiaire et Adrien Rabiot s’en est notamment pris à Jonathan Rowe.

Après une fin de saison convaincante en 2024-2025, une préparation aboutie et un mercato plutôt réussi, l’Olympique de Marseille abordait avec confiance la première journée de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Rennais. L’optimisme était encore plus grand après le carton rouge reçu par les Bretons. La désillusion a en revanche été énorme au coup de sifflet final, avec une défaite concédée dans les derniers instants. Un revers qui a fait beaucoup de mal aux joueurs de l’OM, lesquels se sont écharpés dans le vestiaire après la rencontre. RMC apporte quelques précisions sur les tensions qui sont apparues entre les joueurs olympiens.

OM : Insultes et bagarres, le vestiaire a explosé à Rennes https://t.co/YtVjUZLAHG — Foot01.com (@Foot01_com) August 16, 2025

La radio nous apprend par exemple que plusieurs cadres du vestiaire ont haussé le ton auprès de leurs coéquipiers. Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg ont laissé éclater leur rage. « On n’a pas le droit de faire ce match », « il faut se bouger », on ne respecte pas tout ce qu’on a mis en place » ont notamment été lâchés par les trois leaders olympiens. Adrien Rabiot a aussi pris la parole, s’en prenant directement à Jonathan Rowe, coupable selon lui de ne pas faire les efforts et qui a subi de vives critiques de la part de l’international français. Les deux hommes se sont invectivés et se sont rapprochés physiquement, sans toutefois en venir aux mains, assurent Florent Germain et Fabrice Hawkins.

Jonathan Rowe a pris cher après Rennes - OM

Les journalistes de RMC précisent que le calme est revenu après l’intervention de Roberto De Zerbi, lequel a d’abord laissé ses joueurs s’expliquer avant d’intervenir et de tenir son habituel discours d’après-match. Le directeur du football Medhi Benatia était lui aussi présent pour rétablir l’ordre et le calme. Ce samedi, les joueurs olympiens assument « ce coup de chaud » et ils veulent y voir le signe d’un vestiaire qui ne supporte pas de perdre. De quoi provoquer une réaction immédiate dès ce samedi contre le Paris FC au Vélodrome ? Il y a plutôt intérêt. Sans quoi, en plus du vestiaire, c’est le Vélodrome qui grondera et cela fera sans aucun doute beaucoup plus de bruit.