Zhegrova à l'OM, le dossier bascule ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le nom de Edon Zhegrova n'est plus murmuré à l'OM, puisqu'il a même été évoqué en conférence de presse ce jeudi. L'ailier kosovar voit Marseille faire un gros effort pour le faire signer cet été.

Un bouquet final pour le mercato d’été, l’OM y pense très fort et travaille sur au moins deux dossiers prestigieux. Il s’agit de la venue de Joel Ordonez pour renforcer la défense, et aussi d’un élément offensif qui connait bien la Ligue 1. L’intérêt de Pablo Longoria pour Edon Zhergova n’est plus un mystère, à tel point que Roberto De Zerbi a du répondre à une question sur le joueur kosovar en conférence de presse ce jeudi. Mais l’ailier appartient toujours au LOSC, et l’entraineur italien a tenu à le rappeler sans oublier de souligner ses qualités. Il faut dire que dans le même temps, Foot Mercato révèle que l’OM est en train de réaliser un double forcing pour recruter le gaucher qui longe la ligne de touche à droite de l’attaque des Dogues, un club dont il veut partir dès cet été.

L'OM attaque sur deux fronts

Marseille attaque donc ce dossier par deux fronts simultanément. Tout d’abord entre les clubs, puisque Pablo Longoria ne manque pas d’idées pour essayer de trouver un deal qui satisferait tout le monde. Le président olympien a approuvé la possibilité de recruter le Kosovar sous la forme d’un prêt avec option d’achat, à condition bien sûr que le joueur accepte de prolonger d’une saison, pour rendre cette opération possible. Cela forcerait l’OM à l’acheter définitivement en juin 2026, et conviendrait ainsi à tout le monde car Lille récupérerait une somme d’argent tout en rendant service à Marseille avec ce stratagème.

En attendant de voir si cette idée pourrait aller au bout, Pablo Longoria fait le forcing en coulisses pour convaincre le joueur de signer. L’OM a offert à Zhegrova un contrat de quatre ans pour le convaincre que, si les deux clubs venaient à se mettre d’accord, il n’y aurait alors plus qu’à signer pour en faire le nouveau renfort offensif du club phocéen. Il reste aussi à savoir si le joueur révélé à Bâle appréciera le fait qu’il rejoigne un club avec le statut de remplaçant, puisqu’il viendrait pour seconder Mason Greenwood, qui ne laisse pas forcément beaucoup de temps de jeu à ses concurrents dans les grands matchs en général. Pas de quoi freiner l’OM, qui a bien l’intention de doubler tous les postes, et si possible avec des joueurs de premier plan, partant du principe que l’abondance de biens ne nuit pas si une grande saison est ambitionnée.