Zhegrova à l'OM en janvier, Marseille secoue Lille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Inarrêtable en ce mercato estival, l’OM veut continuer sur sa lancée avec Edon Zhegrova. Mais selon Daniel Riolo, le club phocéen a tout intérêt à attendre janvier pour récupérer l’attaquant du LOSC à prix cassé.

Après avoir déjà bouclé les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao ou encore Timothy Weah, l’Olympique de Marseille veut encore renforcer son secteur offensif. Cette fois, Pablo Longoria et Medhi Benatia cherchent une doublure fiable à Mason Greenwood. La piste Edon Zhegrova a été activée cette semaine, et Lille pourrait lâcher son joueur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d’euros. Le Kosovar a clairement le profil pour enflammer le Vélodrome et coller avec la mentalité de l’OM selon Daniel Riolo.

Néanmoins, le journaliste a expliqué sur RMC qu’à la place des dirigeants phocéens, il attendrait le mois de janvier pour passer à l’offensive, avec la possibilité de récupérer Zhegrova à un prix inférieur puisqu’il ne lui restera plus que six mois de contrat dans le Nord. « C’est un mec très talentueux. Il va vouloir mettre le feu. Son caractère semble coller avec le Vélodrome, le Zhegrova que l’on a vu peut apporter à l’OM. Mais dans la logique économique des transferts, je ne sais pas si Marseille a intérêt à insister toute suite pour lâcher entre 15 et 20 millions ou attendre janvier » a expliqué Daniel Riolo avant de conclure.

Zhegrova, l'OM a tout intérêt à jouer la montre

« L’OM a-t-il l’urgence de le faire maintenant, ou peuvent-ils attendre voire le faire pour zéro euro à la fin de son contrat ? L’opposition à ce raisonnement, c’est Lille, à leur place peux-tu te permettre de ne pas faire ce transfert ? 15 à 20 millions, je ne sais pas si Lille peut se permettre de ne pas le vendre » a lâché sur RMC le journaliste, pour qui Marseille aurait finalement tout intérêt à prendre son temps dans le dossier Edon Zhegrova. C’est d’ailleurs ce que pourrait faire Medhi Benatia, en attendant par exemple de voir comment va évoluer le dossier Jonathan Rowe, ailier de l’OM très courtisé à l’étranger et dont l’avenir est incertain. Dans le cas où l’Anglais viendrait à rester, le club phocéen pourrait décider de zapper la piste Zhegrova même si Roberto De Zerbi semble gourmand et aimerait avoir un joueur capable de challenger Mason Greenwood afin que ce dernier ne s’endorme pas sur ses lauriers cette saison.