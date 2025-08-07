Zhegrova à l'OM, c'est la douche froide

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Convoité par l'Olympique de Marseille pour un transfert cet été, Edon Zhegrova est encore très loin de devenir un joueur phocéen. Les dernières nouvelles à ce sujet sont même assez pessimistes.

Depuis plusieurs jours, la rumeur faisant état d'un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Edon Zhegrova prend de l'ampleur. A un an de la fin de son contrat, l'ailier kosovar se verrait bien franchir un cap dans sa carrière et la perspective de disputer la Ligue des champions tout en restant en Ligue 1, un championnat qu'il connait désormais très bien, est particulièrement alléchante. De leur côté, les dirigeants phocéens veulent recruter un nouvel attaquant capable d'évoluer sur les ailes, probablement pour pallier un départ de Jonathan Rowe. Sauf que le LOSC n'a pas l'intention de se laisser faire pour son joueur à qui il reste un an de contrat.

En plus de cela, Zhegrova doit encore faire avec l'administration pour trouver un passeport européen et ainsi éviter d'occuper une place d'extra-communautaire au sein de l'OM. Tout un tas de facteurs qui rendent compliquée l'opération. Le journaliste Fabrice Hawkins a fait un point pour éclaircir le dossier.

Zhegrova est encore loin de l'OM

🔵⚪️ Zhegrova proche de l'OM ?



🗣️ @FabriceHawkins: "Il est intéressé, mais dire qu'il est proche non, que les dirigeants marseillais le suivent oui"https://t.co/Lvow3gG4jK pic.twitter.com/xg4S7Ea5iW — RMC Sport (@RMCsport) August 7, 2025

« Zhegrova proche de l'OM ? Non, dire qu'il est proche, c'est ptrès prématuré. On a vu aussi le petit commentaire sous le post de Timothy Weah, il est chambreur. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, il veut rejoindre l'OM. Il y a eu des échanges avec les dirigeants marseillais. Il est assez convaincu par ce qui peut lui arriver s'il signe à Marseille. Il lui reste un an de contrat. Maintenant, il faut trouver un accord avec Lille. Ca, on en est vraiment très loin. Il n'y a même pas vraiment de discussions. Le LOSC va demander entre 15 et 20 millions d'euros, avec ou sans bonus. Dire qu'Edon Zhegrova est proche, non, dire qu'il fait partie d'une short-list et que les dirigeants marseillais le suivent, oui », a nuancé notre confrère de chez RMC Sport.