Zéro victoire, l'OM promet un réveil contre la Lazio

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Dans un groupe relevé, l’OM n’a pour le moment pas gagné le moindre match en Europa League.

Un nul décevant à Moscou face au Lokomotiv, puis un autre frustrant contre Galatasaray ce jeudi soir, et Marseille n’a que deux points au compteur. Insuffisant bien sûr, même s’il n’y a aucun doute possible, l’OM mérite beaucoup mieux que cela selon Jorge Sampaoli. L’entraineur argentin estime que son équipe a tout fait pour remporter ces deux premiers matchs, et n’a donc rien à se reprocher.

L'OM devrait avoir 6 points

« L'équipe a tout donné. C'était un peu confus dans la sortie de balle, il nous manquait un peu de positionnement devant. Je suis content quand même. Malgré ces efforts, on n'a pas gagné. On a été supérieurs contre Moscou et Galatasaray. Je pense que notre équipe mérite six points ce soir », a livré le coach marseillais, qui se retrouve pourtant 3e de sa poule à l’heure de la double confrontation face à la Lazio Rome. Pas de quoi faire trembler un Alvaro Gonzalez, persuadé que le club italien, malgré son statut de tête de série numéro 1, est l’adversaire idéal pour aller chercher une première victoire en octobre.

« On doit être tranquilles, on a joué deux matchs. On a été supérieurs au Lokomotiv et à Galatasaray. Il reste quatre matchs. Si on continue comme ça, la victoire va arriver. À Rome, on va faire les choses comme aujourd'hui et on va gagner », a assuré le défenseur central, qui semble destiné à surtout évoluer en Europa League cette saison. Prochain rendez-vous donc à la Lazio, pour une équipe de l’OM qui manque clairement le pas sur le plan comptable depuis que les matchs s’enchainent.