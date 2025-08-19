Zéro humilité, La Provence dégomme l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Début de saison raté à l'OM avec la défaite à Rennes. De quoi déjà provoquer des remous, qui n'étonnent pas au sein du journal local La Provence, pour qui le club marseillais a fait fausse route sur bien des points.

L’Olympique de Marseille, si enthousiasmant sur le marché des transferts, et si convaincant en préparation, s’est crashé d’entrée de jeu à Rennes ce vendredi pour l’ouverture du championnat. Une défaite en Bretagne n’est pas infamant, mais cela a suffi pour provoquer des grosses étincelles dans le vestiaire, et même un coup de sang entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Chaque jour son lot de révélations sur la situation tendue dans le vestiaire marseillais alors qu’il n’y a qu’un seul match de disputé. La preuve, les deux joueurs sont placés sur la liste des transferts désormais. La pression est-elle trop grande pour un club qui rêve secrètement d’embêter le PSG en Ligue 1 et de marquer les esprits en Ligue des Champions ?

Papin, Ravanelli, ils manquent à l'OM

Il faut croire que oui selon La Provence, dont le chef des sports a pris la parole dans un éditorial musclé ce mardi. Alexandre Jacquin y dénonce la politique de l’OM et notamment le fait que des grandes figures du club ont été poussées dehors, ou que le club en fait trop sur le côté « show » et ne privilégie pas le calme pour bien travailler et avoir des résultats.

« Les incohérences et les situations rocambolesques n'ont de toute façon pas manqué ces derniers temps. On ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour Fabrizio Ravanelli, icône portée aux nues l'an passé à la même époque - il était présenté en interne comme l'homme à tout bien faire - et écartée du secteur sportif aujourd'hui. "Penna Bianca" est un exemple parmi d'autres, mais il est le plus symbolique avec Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or reparti après une dernière saison éprouvante humainement. Accueillir un Facundo Medina, un Paixao ou un Timothy Weah comme s'ils étaient des rockstars et transformer Marignane en "place to be" n'était pas non plus l'idée du siècle. Le précédent Iliman Ndiaye (2023-24) n'a pas suffi... Comme si à l'OM, on aimait se tirer des balles dans le pied au lieu d'aller droit au but. Bienvenue au Hara-Kiri Football Club », envoie Alexandre Jacquin, pour qui l’OM manque clairement de sérénité et d’un cadre stable pour avancer.