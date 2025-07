Weah trop cher, l'OM active son plan B

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les discussions sont plus difficiles que prévu entre l’OM et la Juventus Turin pour Timothy Weah. Le club phocéen a d’ailleurs activé son plan B et il mène sans surprise à Sacha Boey, une piste déjà évoquée par le passé.

Cela fait plusieurs semaines que l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin négocient le prêt avec option d’achat de Timothy Weah. A en croire la presse italienne, l’accord entre les deux clubs est plus proche chaque jour et pourtant, l’international américain n’a toujours pas posé le pied à Marseille, malgré un accord contractuel trouvé entre le joueur et le dauphin du PSG il y a plusieurs jours. Les discussions entre la Juventus Turin et l’OM patinent et les deux clubs ne sont pas d’accord sur le montant de l’option d’achat automatique.

L'OM toujours sur Sacha Boey

Medhi Benatia propose 15 millions d’euros quand la Vieille Dame aimerait dépasser la barre des 20 millions d’euros. Un écart qui met le deal en danger et qui pousse Marseille à regarder ailleurs. Selon les informations de RMC, la piste Sacha Boey a ainsi été réactivée. Le défenseur droit du Bayern Munich plait à l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato et même s’il ne sera pas simple de convaincre l’ancien Rennais de quitter le Bayern Munich, les dirigeants ont espoir de le faire changer d’avis.

🔄L’OM garde le contact avec Sacha Boey, au cas où les discussions pour Timothy Weah n'aboutiraient pas favorablement. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/lQpJYr86Fp — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 22, 2025

A date, la piste prioritaire de l’OM mène toujours à Timothy Weah, d’autant que l’ancien joueur du LOSC et du PSG a l’avantage de pouvoir doubler le poste de Mason Greenwood en même temps que celui d’Amir Murillo. Mais dans le cas où les discussions avec la Juventus Turin viendraient à définitivement capoter, alors le dossier Sacha Boey pourrait reprendre du poids. Pour le coup, le Bavarois est un pur latéral droit et sa venue forcerait donc Marseille à recruter un ailier droit plus tard durant le mercato. Ces deux pistes sont en tout cas menées de front par Medhi Benatia, qui souhaite offrir à Roberto De Zerbi ce renfort tant attendu sur le côté droit avant la reprise du championnat le 15 août.