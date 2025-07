OM ‍: Le prix de Weah change, Longoria devient fou

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La Juventus profite de l'intérêt appuyé de l'Olympique de Marseille pour Timothy Weah pour muscler le jeu dans les négociations et demander une rallonge financière.

Décidément, l’OM ne va pas droit au but en ce qui concerne ses recrues. La venue de Pierre-Emerick Aubameyang a du mal à se finaliser, le recrutement d’Igor Paixao est toujours aussi complexe, et cela fait trois semaines que Timothy Weah est à « un pas » de jouer pour le club olympien. Mais l’homme de couloir américain attend sagement son heure alors qu’il a trouvé un accord avec l’OM pour son futur contrat, que ce soit dans un prêt ou un transfert. Ce n’est pas donc à ce niveau que le problème se situe. Il faut aller voir du côté des deux clubs, qui ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente.

Négociations tendues avec la Juventus

Cela discutait récemment autour d’un prêt avec option d’achat obligatoire, ou quasiment obligatoire, pour un montant total de 15 millions d’euros. Mais selon Sky Italia, les négociations ne prennent clairement pas une bonne tournure. Consciente que l’OM était très désireux de recruter Weah, la Vieille Dame a décidé de revoir ses exigences à la hausse pour un joueur qui n’est pas écarté du groupe et peut donc avoir son mot à dire avec la Juventus cette saison. Résultat, le club italien monterait ses exigences jusqu’à 20 millions d’euros si jamais l’OM conservait son intérêt. Une hausse de tarif qui s’explique par la volonté de Pablo Longoria de conclure un prêt avec option d’achat et non un transfert sec, ce qui déplait à la Juve.

Francisco Conceicao bianconero a titolo definitivo ⚪️⚫ — JuventusFC (@juventusfc) July 22, 2025

Nul doute que, malgré son passé dans le club du Piémont, le dirigeant espagnol ne goûte pas vraiment ce prix revu à la hausse après plusieurs semaines de discussions. C’est le lot du mercato, mais aller chercher Weah, qui est surement une volonté approuvée par Roberto De Zerbi, ne semble plus du tout représenter la bonne affaire que cela pouvait être au départ. L’international américain attend lui toujours un accord entre les deux clubs pour changer d’air.