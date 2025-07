Weah à l’OM pour 5 ans, accord trouvé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C'est parti pour la signature du fils de George Weah à l'OM. La Juventus et Marseille finalisent un deal qui a mis beaucoup de temps à se conclure. Le joueur a déjà son accord avec Longoria.

Week-end actif du côté de l’Olympique de Marseille, où les recrues pourraient s’enchaîner en début de semaine prochaine. RMC annonce qu’un accord a été trouvé avec Timothy Weah pour sa venue à l’OM sous la forme d’un contrat de cinq ans. Le fils de Mister George a refusé d’autres propositions, notamment venues de Nottingham Forest, pour rejoindre la cité provençale. L’accord avec la Juventus est aussi imminent, et il portera sur un prêt avec une option d’achat qui pourra être activée sous certaines conditions. Cela transformera alors le prêt en un transfert compris entre 12 et 15 ME.

🚨🔵⚪️ EXCL Accord de principe entre Timothy Weah et l’OM. Contrat de 5 ans.

Négociations avancées entre Marseille et la Juventus pour un prêt avec option d’achat obligatoire entre 12 et 15€. Weah veut l’OM. pic.twitter.com/WQE9Zq5XWh — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 20, 2025

La presse italienne confirme que les négociations ont été très tendues et se sont poursuivies jusqu’à tard dans la nuit de samedi à dimanche entre Pablo Longoria et les dirigeants de son ancien club. L’accord total n’est pas encore trouvé mais les discussions ont été rompues entre le club du Piémont et les autres formations intéressées par l’international américain, signe que cela sent tout de même très bon pour l’OM. Timothy Weah, formé au PSG et révélé à Lille, est un homme de couloir sur le côté droit capable de jouer comme défenseur ou piston, et sa polyvalence ainsi que sa dimension physique plaisent en tout cas beaucoup à Roberto De Zerbi, qui a validé cette piste au début de l’été.