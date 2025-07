Weah à l'OM ‍? Damien Comolli est mort de rire

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Depuis longtemps désireux de s'offrir Timothy Weah, l'Olympique de Marseille n'est toujours pas parvenu à trouver un accord avec la Juventus. Pour Damien Comolli, le directeur général turinois, son départ n'est pas possible tant que la bonne offre n'est pas sur la table.

Depuis le départ de Luis Henrique à l'Inter Milan juste avant la Coupe du monde des clubs au début du mois de juin, l'Olympique de Marseille cherche activement à lui trouver un remplaçant. De nombreuses pistes ont été explorées, les Phocéens cherchant un profil de joueur polyvalent, capable de jouer aussi bien en tant qu'ailier droit dans une position offensive qu'en tant que latéral droit dans une défense à 4 ou à 5. Avec Timothy Weah, le tandem Longoria-Benatia avait trouvé chaussure à son pied. Très rapidement, un accord contractuel a été trouvé avec l'international américain, mais un détail non moins important bloque encore l'avancée de l'opération : la Juventus ne veut pas céder à l'offre marseillaise. Une offre jugée méprisante par Damien Comolli qui attend une offre beaucoup plus sérieuse.

L'OM n'est pas très sérieux

« Timothy Weah ? Il veut aller à Marseille. Mais dans le football, on ne peut pas juste choisir une équipe. Car si la bonne offre n'arrive pas, on est laissé sur la touche. Et l'offre n'est pas encore arrivée », a indiqué l'ancien président du Toulouse FC devenu directeur général de la Juventus, à Sky Sport. Une sortie qui fait écho aux dernières rumeurs indiquant que l'OM n'avait proposé que 15 millions d'euros via une offre de prêt avec une option d'achat obligatoire, alors que la direction turinoise attend 20 millions d'euros. Et pour le coup, Damien Comolli est très ferme à ce sujet. Une rigidité et un ton cassant qui agacent l'entourage du joueur alors que son agent est récemment sorti du silence pour critiquer, sans le nommer, le DG de la Juve. A Marseille de faire une offre plus sérieuse s'il veut absolument faire aboutir ce dossier et se laver de cet esprit méprisant aux yeux des Italiens.