Visit Qatar au Vélodrome, l'OM refuse ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Diffuseur d’un match de Ligue 1 par journée de championnat, BeInSports a payé 80 millions d’euros à la LFP en plus de 20 millions d’euros de sponsoring… que les clubs attendent toujours de percevoir.

Le feuilleton des droits TV ne s’arrête jamais pour les clubs français, confrontés en ce mois de février à la colère de DAZN. Le diffuseur principal de la Ligue 1 n’a payé que la moitié de la somme prévue et souhaite renégocier son contrat avec la LFP. En parallèle, la situation n’est pas non plus idéale avec BeInSports. Certes, la chaîne qatarie a payé l’intégralité de sa traite du mois de février. Mais un énorme flou persiste sur les 20 millions d’euros de sponsoring que doivent toucher les clubs de Ligue 1 pour la saison 2024-2025 en échange de publicité pour le Qatar.

Plusieurs clubs ont fait machine arrière et n’entendent pas s’aligner sur les exigences de BeInSports, dont l’Olympique de Marseille. Sur l’antenne de RMC dans l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo a confirmé que Pablo Longoria avait définitivement dit non à la publicité du Qatar dans l’enceinte du Vélodrome, quitte à renoncer à une somme avoisinant le million d’euros. « Sur le contrat avec BeInSports, il faut quand même rappeler la fameuse histoire des 20 millions qui sont au bout du contrat puisque c’est 80 millions plus 20 millions de sponsoring. Les clubs doivent mettre de la pub dans les stades, mais tout ça ce n’est toujours pas tombé » a d'abord lancé Daniel Riolo, révolté contre la gestion de la LFP, avant de poursuivre.

L'OM refuse de faire la pub du Qatar au Vélodrome

« Les clubs n’arrivent pas à faire ce que le contrat prévoit, c’est n’importe quoi. Marseille ne veut pas le faire et d’autres clubs se sont aperçus que c’était la merde de faire de la pub pour le Qatar dans son stade » a révélé le journaliste, pour qui plusieurs clubs français ne souhaitent pas faire la promotion du Qatar dans leur stade, quitte à renoncer à une manne financière importante. L’OM et c’est bien logique puisque cela serait très mal vu de la part des supporters, mais d’autres clubs aussi. On peut penser à l’OL, dont le patron John Textor a affiché ses désaccords avec Nasser Al-Khelaïfi ces dernières semaines. Un dossier brûlant de plus sur le bureau de Vincent Labrune.