TV ‍: DAZN traîné en justice, la LFP attaque ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Avant même le début du conseil d’administration de la LFP qui se tiendra ce mercredi à 17h30, la Ligue a décidé de prendre les choses en mains pour contrer une éventuelle tentative de DAZN, qui ne souhaite pas payer sa traite du mois de février.

Le journaliste Loïc Briley de RMC révèle sur son compte X que la LFP a déposé un référé devant le Tribunal de Commerce de Paris afin de mettre en demeure DAZN de payer son échéance. Il ne faudra pas attendre longtemps avant l’audience puisque celle-ci se tiendra dès ce vendredi, date limite du paiement prévu par le contrat liant le diffuseur de la Ligue 1 et l’instance. Si on en doutais, la guerre est donc officiellement déclarée entre la LFP et DAZN.

La LFP met DAZN en demeure

Reste maintenant à voir ce qui découlera du conseil d’administration prévu ce mercredi soir, alors que le pessimisme règne chez les présidents de Ligue 1, lesquels ont un besoin vital de trésorerie et donc du paiement de DAZN en ce mois de février. Pour rappel, la plateforme anglaise ne souhaite pas payer l'intégralité de sa traite ce mois-ci, avançant deux arguments : le piratage massif de la Ligue 1, pas assez fortement combattu par la LFP ainsi que le peu de collaboration des clubs vis-à-vis du diffuseur.

MAJ 16h25 : L'Equipe apporte quelques précisions sur le conflit désormais ouvert entre DAZN et la LFP, indiquant que le diffuseur de la Ligue 1 a payé 35 millions d'euros bruts à la LFP, ce qui correspond à 50% de la traite du mois de février. Les 35 autres millions d'euros sont sous séquestre, le temps de régler le conflit avec la LFP, indique le quotidien national. Cette information sera transmis aux présidents de Ligue 1 ce mercredi à 17h30 lors du conseil d'administration.