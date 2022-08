Veretout Not Welcome, Longoria ajoute du malaise au malaise

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Présent en conférence de presse, le président de l'Olympique de Marseille a évoqué l'affaire qui agite les réseaux sociaux suite à l'annonce d'un accord avec Jordan Veretout. Pablo Longoria a été d'une prudence qui en a agacé plus d'un.

La possible signature de Jordan Veretout à l’Olympique de Marseille a rajouté de la confusion à un début de saison déjà bien chaud du côté de la cité phocéenne. Non pas que le niveau de jeu du joueur de l’AS Rome soit remis en cause, mais c’est une affaire familiale le concernant qui a déclenché une vague de colère regroupée sous le hashtag #VeretoutNotWelcome. Pour résumer ce que l’on reproche à Jordan Veretout, c’est, selon les rumeurs, d’avoir payé la totalité des frais d'avocat de son beau-père, lequel a été condamné par la justice à deux ans de prison ferme pour avoir violé sa propre fille, laquelle est donc la soeur de l'épouse de Jordan Veretout. C'est à la demande de sa compagne qu'il aurait fait cela. Pour Vincenzo Tommasi, tout cela est écoeurant : « L'affaire Veretout, il a cautionné le viol incestueux pour dédouaner son beau père. L'OM et ses supporters ont des valeurs, et cautionner un tel acte volontaire, c'est juste pas tolérable. Si Jordan Veretout débarque à l'OM ça sera la goutte d'eau pour faire déborder une intersaison déjà rocambolesque. Pour ceux qui demandent pourquoi ce hashtag regardez les vidéos. C'est répugnant de valider de tels agissements. »

Longoria agacé par les rumeurs et les réseaux sociaux

Face à cette campagne contre un probable renfort de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria n’a pas été d’une clarté absolue, voulant jouer avec les mots. « Il y a une question dans la vie, c’est de juger populairement des situations. Je pose des questions. Il est condamné ? C’est une supposition sur quelque chose…Je peux faire des suppositions sur d’autres choses complètement différentes (…) Naturellement dans la vie il faut avoir de l’éthique, il faut avoir des valeurs, et c’est aussi valable quand on juge des personnes. Les rumeurs, c’est devenu un réflexe de la vie actuelles, sur les réseaux sociaux quelqu’un met quelque chose et tout le monde doit suivre. Juger quelqu’un sur une supposition, est-ce moralement acceptable ? Il faut une réflexion générale sur ce type de chose, il faut toujours respecter les personnes », a expliqué le président de l’OM, qui de fait n’a pas répondu à la colère qui monte.

En réponse à cela, Mohamed Toubache-Ter, qui apprécie pourtant le travail de Pablo Longoria à l'Olympique de Marseille a confié son indignation. « Se faire violer par son père n’est pas une RUMEUR !!! Cette affaire est écoeurante & même si je considère qu’on accable excessivement le joueur, la déclaration du Président Longoria est très maladroite. Cette gamine a été violée & la justice a fait son travail », a fait remarquer l'ancien attaché de presse du SCO Angers.